Claudine Gay. Reitora de Harvard demite-se após suspeitas de plágio e anti-semitismo

Claudine Gay é ainda suspeita de ter plagiado conteúdos dos seus trabalhos universitários.

"É com o ocoração pesado mas com um amor profundo por Harvard, que vos escrevo a anunciar que vou abandonar o meu cargo de reitora", escreveu Gay, de 53 anos, numa carta de demissão publicada terça-feira.





Na missiva, Claudie Gay considerou que "foi complicado ver a dúvida pairar sobre os meus compromissos para enfrentar o ódio e a respeitar o rigor académico" e que foi "assustador ser objeto de ataques pessoas e de ameaças alimentadas pelo racismo".



Mais de 70 congressistas, incluindo dois democratas, assim como antigos estudantes e doadores renomados de Harvard haviam exigido nas últimas semanas a remoção de Gay. A comunidade educativa de Harvard apoiou contudo a sua presidente que se manteve em funções até hoje.



A direção da Universidade de Harvard, que aceitou o pedido de demissão, saudou a sua "notável resiliência face aos ataques contínuos e profundamente pessoais".



"Se uma parte deste assunto se desenrolou de forma pública, uma grande parte assumiu a forma de ataques imundos e nalguns casos racistas contra ela, através de emails e de chamadas telefónicas vergonhosas", referiu a instituição em comunicado.



Assédio definido "pelo contexto"

A presidente, professora de ciências políticas,, situada perto da cidade de Boston, na Costa Leste dos Estados Unidos da América.Algumas alas conservadoras contestaram desde logo a sua escolha, citando suspeitas de plágio. A controvérsia agravou-se com, em resposta às operações militares de Israel, na Faixa de Gaza, contra o grupo terrorista palestiniano Hamas, coordenador de uma invasão de Israel e de um ataque a civis que a 7 de outubro fez 1200 mortos israelitas.Milhares de estudantes, de Harvard e de outras instituições de ensino superior, reproduziram, em diversas ações e sem qualquer oposição por parte das autoridades universitárias, as teses políticas palestinianas contra Israel. Alunos e docentes que discordavam destas opiniões assumiram nas redes sociais ter-se sentido perseguidos e amedrontados pelo clima assim gerado.

Além de Gay foram questionadas também as responsáveis da Universidade da Pensilvânia e do IMT, o Instituto de Tecnologia do Massachussets, Elizabeth Magill e Sally Kornbluth.

Gay foi acusada de pouco ou nada fazer para garantir a segurança de professores e de alunos judeus da universidade, tendo sido objeto de uma audição no Congresso que durou cerca de cinco horas.







A representante republicana Elise Stefanik chegou na ocasião a considerar os apelos à "intifada", registados nos protestos, uma incitação a "um genocídio contra os judeus em Israel e no mundo".

Quando Stefanik perguntou, antes de acrescentar "se se dirigir contra uma pessoa"."Se o discurso passar aos atos, pode tornar-se assédio", respondeu igualmente Magill, à mesma questão. "É uma decisão que depende do contexto".

Segunda demissão

As respostas tornaram-se virais de levaram mesmo a uma reação da Casa Branca, que, através de um dos seus porta-vozes, Andrew Bates, considerou "".Nascida em Nova Iorque, no seio de uma família de imigrantes do Haiti, Claudine Gay tornou-se detentora da presidência mais curta da universidade de Harvard, desde a sua fundação em 1636.Elise Stefanik considerou contudo na rede social X que esta demissão pecou por ser "muito tardia", considerando-a também "o início do que irá ser o maior escândalo de toda a universidade na história"., reitora da Universidade da Pensilvânia, que deixou o cargo fortemente pressionada.À polémica sobre a resposta das reitoras aos protestos dos alunos, juntaram-se ainda, nos meses recentes, suspeitas de que financiamentos particulares poderão estar na origem da grave deriva anti-semita recentemente revelada nosuniversitários dos EUA.