Mundo
Clima. Guterres alerta para "consequências devastadoras" de 1.5ºC
O secretário-geral das Nações Unidas afirma que a humanidade não foi capaz de conter o aquecimento global em 1.5ºC, uma meta definida pelo Acordo de Paris, há dez anos. António Guterres alerta que é imprescindível mudar de rumo e com urgência.
Ao jornal Guardian e à organização de notícias Sumaúma, sediada na Amazónia, o secretário-geral da ONU reconhece “que não conseguimos evitar um aumento acima de 1.5°C nos próximos anos”. “Ultrapassar 1,5 °C tem consequências devastadoras. Algumas dessas consequências devastadoras são pontos de inflexão, seja na Amazónia, na Gronelândia, na Antártida ocidental ou nos recifes de coral”, avisa Guterres.
O secretário-geral das Nações Unidas pede aos líderes que se vão reunir na COP30 que não adiem por mais tempo o corte nas emissões de gases com efeito de estufa.
A COP30, cimeira do clima, vai decorrer no Brasil, de 10 a 21 de novembro.