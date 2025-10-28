Clima. Guterres alerta para "consequências devastadoras" de 1.5ºC

“Ultrapassar 1,5 °C tem consequências devastadoras. Algumas dessas consequências devastadoras são pontos de inflexão, seja na Amazónia, na Gronelândia, na Antártida ocidental ou nos recifes de coral”, avisa Guterres.

O secretário-geral das Nações Unidas pede aos líderes que se vão reunir na COP30 que não adiem por mais tempo o corte nas emissões de gases com efeito de estufa.





A COP30, cimeira do clima, vai decorrer no Brasil, de 10 a 21 de novembro.

, admite António Guterres na únicaque vai dar antes da COP30 (a partir de 10 de novembro).Ao jornale à organização de notícias, sediada na Amazónia, o secretário-geral da ONU reconhece “quenos próximos anos”.