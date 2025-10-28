Clima. Guterres alerta para "consequências devastadoras" de 1.5ºC

O secretário-geral das Nações Unidas afirma que a humanidade não foi capaz de conter o aquecimento global em 1.5ºC, uma meta definida pelo Acordo de Paris, há dez anos. António Guterres alerta que é imprescindível mudar de rumo e com urgência.

RTP /
Chalinee Thirasupa - Reuters

“Vamos reconhecer o nosso fracasso”, admite António Guterres na única entrevista que vai dar antes da COP30 (a partir de 10 de novembro).

Ao jornal Guardian e à organização de notícias Sumaúma, sediada na Amazónia, o secretário-geral da ONU reconhece “que não conseguimos evitar um aumento acima de 1.5°C nos próximos anos”. “Ultrapassar 1,5 °C tem consequências devastadoras. Algumas dessas consequências devastadoras são pontos de inflexão, seja na Amazónia, na Gronelândia, na Antártida ocidental ou nos recifes de coral”, avisa Guterres.
O secretário-geral das Nações Unidas pede aos líderes que se vão reunir na COP30 que não adiem por mais tempo o corte nas emissões de gases com efeito de estufa. 

A COP30, cimeira do clima, vai decorrer no Brasil, de 10 a 21 de novembro.
