Clima, seca e agricultura intensiva põe em risco rios da Península Ibérica

Segundo um estudo divulgado no mês passado, realizado pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF) e o grupo Rios Vivos da Europa,O parque nacional Las Tablas de Daimiel, por exemplo, é um ecossistema único de Castilla-La Mancha, em Espanha, sendo uma das zonas pantanosas e húmidas mais representativas da "La Mancha Húmeda" - um conjunto de áreas alagadas que chegou a ter 50 mil hectares, de acordo com a WWF . Este parque pantanoso depende da água fornecida pelos aquíferos da bacia superior do Rio Guadiana e constitui uma importante área para a conservação da natureza devido à sua vegetação e à quantidade de populações de aves aquáticas migratórias.













afirmou ao Guardian Rafa Gosálvez, da Ecologists in Action.

De acordo com a OCDE, 77 por cento da água usada em Espanha vai para a agricultura. Mas no sudeste do país esse valor sobe para os 85 a 90 por cento, indicou Julia Martínez-Fernández, diretora técnica da Nova Cultura da Água Fundação, que promove o uso sustentável da água.



O que está a acontecer em Las Tablas?

O ecossistema de Las Tablas depende da água das chuvas, do rio Guadiana e de um enorme aquífero, mas a crise climática está a tornar os períodos de seca em Espanha mais longos.



O Guadiana – que nasce em Espanha e atravessa Portugal até desaguar no Atlântico - está a secar e a agricultura está a esgotar os recursos do aquífero e a poluir as águas subterrâneas com fosfatos e outros fertilizantes químicos. Já em 2009, o pantanal de Las Tablas estava tão seco que eclodiram incêndios subterrâneos de turfa – material de origem vegetal, parcialmente decomposto e geralmente encontrado em zonas pantanosas.



Atualmente, os três mil hectares de Las Tablas são tudo o que resta do que já foi um sistema de 50 mil hectares de pântano em Castilla-La Mancha.



A água necessária para irrigar as vinhas, as oliveiras, a agricultura de pistácios, cebolas e melões da região excede os recursos disponíveis e, a menos que haja vários anos de chuvas fortes, a zona húmida só pode ser salva com a transferência de água do rio Tejo – que também está a ser sobreexplorado pela agricultura e que quase secou há quatro anos.



Rafa Gosálvez explicou que o grande problema começou na década de 1970, quando o Governo espanhol quis transformar Murcia e Almería, no sudeste de Espanha, na horta da Europa. Mas não havia água.



A região do sudeste espanhol é árida e nenhum dos três principais rios do país passa perto dessa zona. O Douro e o Tejo nascem no centro-norte da Espanha e fluem para oeste, no Atlântico, e o Ebro sobe a noroeste e desagua no Mediterrâneo, quase 400 quilómetros a norte de Múrcia. Na altura, a solução foi a de transferir água das cebeceiras do Tejo através de condutas de cerca de 300 quilómetros para irrigar a zona árida do sul.



No entanto, esta solução não apenas satisfez o plano da “horta da Europa”, como serviu para incentivar a agricultura intensiva insustentável que levou à exploração de águas subterrâneas, com consequências ambientais desastrosas.