Clima. Ultrapassados sete dos nove limites que permitem vida humana na Terra

voltou esta quarta-feira a elencar. Esta última questão parece ter sido a única onde o grupo vê progressos. Nos restantes,Para os cientistas que estabeleceram estes limites uma coisa é certa: caso sejam sejam ultrapassados, as consequências serão mudanças climáticas catastróficas. Com o passar do tempo juntou-se uma outra ideia de segurança da, uma quantificação agora feita que valoriza a, explicou Noelia Zafra, uma das autoras do estudo que chegou à Nature . “No entanto, os problemas e as soluções não afetam todos por igual, alguns sofrem as consequências, outros conseguem retirar benefícios da situação. Ocorre que um número pequeno de pessoas consegue causar problemas a muitos”, continuou.Aqui pode dar-se o exemplo dos Estados Unidos e da Europa, percursores da Revolução Industrial e grandes responsáveis pela situação. E mesmo agora que existem economias emergentes que também têm a sua quota de responsabilidade, a verdade é que. Isto, de acordo com o diretor do Instituto Postdam para a Investigação e Mudança Climática, que explicou em conferência de imprensa que o limite de 1,5 graus “não é um objetivo, uma meta, é um limite físico”.Johan Rockstrom acredita que a subida da temperatura está a causar consequências catastróficas e que muitos locais do globo já estão a sentir os seus efeitos.Outra das linhas que pode representar um problema é a porção de planeta que ainda conserva o seu estado original, sendo que será melhor quanto maior for essa percentagem. No entanto, de acordo com várias estimativas, a agricultura, a exploração de gado ou a atividade mineira têm tido grande interferência neste factor, pensado-se queO estudo reconhece que existem aindaRockstrom explicou também que de. Acrescentou que pelo menos sete de oito indicadores que estão a ser avaliados estão fora do espaço “justo e seguro” da Terra.“Também vemos que há uma oportunidade para que seja possível uma transformação que recupere o espaço seguro. No entanto, requere transformações e uma ação muito, muito rápida. E não será suficiente apenas a descarbonização do sistema energético global”.