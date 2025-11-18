Cloudflare afirma ter resolvido falha que afetou plataformas online

A empresa, sediada em São Francisco, garante que continua a monitorizar os sistemas para assegurar que todos os serviços regressam à normalidade, embora alguns clientes possam ainda enfrentar dificuldades para aceder ao painel da Cloudflare.





A falha, descrita como uma “degradação interna do serviço”, provocou interrupções em sites e aplicações de grande dimensão, incluindo a rede social X, o modelo de Inteligência Artificial ChatGPT, o videojogo League of Legends, além de serviços como Movistar e Canva. Em Portugal, portais como Lusa, ECO, Observador e Diário de Notícias também foram afetados.





Segundo a empresa, o incidente foi originado por um “pico de tráfego invulgar” num dos serviços da Cloudflare, o que gerou erros em parte do tráfego que passava pela sua rede global. “Ainda não sabemos a causa do pico de tráfego invulgar”, afirmou um porta-voz ao site Ars Technica, acrescentando que a prioridade é garantir que todo o tráfego seja servido sem erros antes de iniciar a investigação sobre a origem do problema.





A Cloudflare, que protege cerca de 20 por cento da web contra ameaças online, implementou correções intermédias ao longo do dia e promete publicar um relatório detalhado no seu blogue. Plataformas como Amazon, Spotify, Zoom, Uber e Azure também registaram falhas, segundo o DownDetector.





Este incidente junta-se a outras interrupções massivas recentes, como a falha dano mês passado e o problema dano ano anterior, que terão causado prejuízos de milhares de milhões de dólares.