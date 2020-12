CMVM alerta para `site` fraudulento associado à Caixa Económica Montepio Geral

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje para a existência de uma entidade com um `site` fraudulento indevidamente associado à Caixa Económica Montepio Geral, que, ao contrário do divulgado, não tem qualquer relação com o intermediário financeiro.