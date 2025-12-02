Mundo
CNE diz que atas eleitorais foram confiscadas, não há anúncio de resultados
O porta-voz da presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau, juiz Idriça Djalo, anunciou hoje que não tem condições de continuar com o processo eleitoral, por confisco de equipamentos e atas por "homens armados" no passado dia 26.
Numa comunicação à imprensa, sem direito a perguntas, as declarações do magistrado foram transmitidas nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais.
"A CNE tem total impossibilidade de continuar e concluir o processo eleitoral", disse Djalo.
