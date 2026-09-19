CNN e Politico contestam legalidade de exclusão da Casa Branca anunciada por Trump

Uma exclusão da Casa Branca seria "um ataque ilegal" à liberdade de imprensa, afirmou a CNN após Trump anunciar a medida, incluindo os órgãos MSNOW (ex-MSNBC) e Politico.

"Temos o direito, segundo a Constituição americana, de realizar este trabalho de informação sem entraves ou interferência do governo. Se a proibição aventada pelo Presidente Trump se concretizasse, seria um ataque ilegal a este direito fundamental", sustentou a CNN no X.

Já o Politico assegurou que «continuará a noticiar de forma justa" sobre este governo e os seguintes.

"Defenderemos vigorosamente os nossos direitos garantidos pela Primeira Emenda contra qualquer tentativa de os restringir", acrescentou.

Trump, proibiu hoje o acesso à Casa Branca à CNN, MSNOW e Politico e ameaçou fazer o mesmo a outros que divulguem «notícias falsas».

O afastamento dos três media, com efeito "imediato", é "resultado das suas constantes `reportagens` de FAKE NEWS!", justificou Trump numa publicação na plataforma Truth Social.

"Os meios de comunicação social não deveriam poder escrever ou noticiar constantemente FICÇÃO e MENTIRAS quando cobrem o Presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América", adiantou.

Na publicação, Trump refere-se à cadeia de televisão CNN como "Fake News CNN" e deixa insinuações em relação à MSNOW - "que recentemente mudou de nome, deixando de ser MSNBC devido à falta de audiência e credibilidade!" - e também ao site noticioso Politico - "que recebeu um contrato de assinatura ilegal e ridículo de 8 milhões de dólares, um recorde absoluto, diretamente do governo, por ordens do corrupto Joe Biden, para se manterem `vivos`".

"Para mim, isto parece corrupção!", acusou Trump.

O Presidente ameaçou afastar também da Casa Branca "outros órgãos de comunicação social de Fake News".