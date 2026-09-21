CNN, MS NOW e Politico avançam com ação judicial após serem excluídos da Casa Branca

Na visão do presidente, este jornalismo “é corrupto, deliberado, generalizado, totalmente coordenado e completamente fora de controlo”, representando uma ameaça à segurança nacional e tendo, por isso, de “ser travado, AGORA”.





“Proibição da imprensa livre”

Esta não é a primeira vez que Donald Trump impõe limitações à imprensa. No ano passado, as agências de notícias Associated Press e Reuters também foram excluídas do grupo de jornalistas que cobre as movimentações diárias do presidente.





c/ agências

Os órgãos de comunicação norte-americanos CNN, MS NOW eanunciaram esta segunda-feira que vão processar a Administração Trump para proteger os seus direitos, depois de o presidente dos Estados Unidos ter proibido o acesso dos jornalistas dessas empresas à Casa Branca., lê-se numa declaração conjunta da CNN, MS NOW e Politico.“Se não for contestada, esta medida ameaça a liberdade de imprensa e o direito do público a um jornalismo independente, livre de interferência governamental”, acrescentam os três órgãos de comunicação.A ação judicial tem como objetivo “proteger os nossos direitos ao abrigo da Primeira Emenda e defender o princípio de que o Governo não decide o que a imprensa reporta ou publica”, referem.Donald Trump já reagiu, assegurando que, algo que se espalhou como um cancro nos nossos queridos Estados Unidos da América”, explicou.No sábado, CNN, MS NOW e Politico avançaram que os seus jornalistas, um dia depois de o presidente ter anunciado nas redes sociais a intenção de o fazer.Mais tarde, num evento com jornalistas na Sala Oval, Trump abordou a sua “proibição da imprensa livre” e afirmou que não houve qualquer incidente específico a motivar a medida.Questionado sobre que outros órgãos de comunicação poderiam ser visados,criticando aquelas que considera serem “notícias falsas”.