Cólera em Angola continua a bater recordes com 213 casos nas últimas 24 horas

"O Ministério da Saúde comunica que, nas últimas 24 horas, foram notificados ao Centro de Processamento de Dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Direção Nacional de Saúde Pública, 213 casos de cólera, sendo 134 na província do Bengo, 55 na província de Luanda, 23 na província do Icolo e Bengo e um na província do Huambo", indicou a entidade.

Atualmente, estão internadas 170 pessoas com cólera em todo o país, salientou. "Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 2.472 casos" e 77 mortes, enumerou.

O grupo etário mais afetado é o dos 2 aos 5 anos, com 378 casos e 12 mortes, seguido do grupo etário dos 10 aos 14 anos, com 334 casos e sete mortes, referiu.

"O Ministério da Saúde conta com a colaboração de todos" e apela a que, em caso de sintomas, se dirijam "imediatamente a um centro de tratamento de cólera ou uma Unidade de Saúde mais próxima", pode ler-se na mesma nota.

O ministério aconselha ainda a que se beba água fervida ou tratada.

Para tentar controlar a doença, associada a más condições de saneamento, falta de higiene e falta de qualidade da água, o Governo iniciou uma campanha de vacinação que abrange quase um milhão de pessoas.