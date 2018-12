"Coletes amarelos". Mais de 400 detidos em Bruxelas

Os manifestantes foram barrados por um forte dispositivo policial montado para proteger as instituições da União Europeia.



Os protestos ouviram-se à distância, com promessas de regresso às ruas.



Em causa está custo de vida, os manifestantes exigem a saída do governo de coligação de centro-direita, seis meses antes de uma eleição nacional.



Um governo agora enfraquecido, com a saída dos nacionalistas flamengos da coligação, por causa de divergências no pacto da ONU sobre migrações. O executivo perde assim a maioria.