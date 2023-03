Coligação AD é a primeira força política timorense a candidatar-se às legislativas

Representantes da AD entregaram a documentação no Tribunal de Recurso na semana passada, confirmou fonte daquele órgão.

A AD reúne, oficialmente, o Partido de Desenvolvimento Popular (PDP) e o Partido Liberta Povo Aileba (PLPA), dois partidos que nunca elegeram deputados, mas é presidida por Jorge Teme, presidente de um novo partido, a Aliança Nacional Democrata (AND), cujo processo de registo ainda não está concluído.

Além da AD, foram já certificadas pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) timorense duas outras coligações, incluindo a Frente Ampla Democrática (FAD), que reúne dois partidos com assento parlamentar, a União Democrática Timorense (UDT) e a Frente Mudança (FM), além do Centro de Ação Social Democrática Timorense (CASDT) e do Partido Desenvolvimento Nacional (PDN), ambos sem assento parlamentar.

A outra coligação reúne o Partido Democrático República de Timor (PDRT) e a Associação Popular Monarquia Timorense (APMT), ambos sem representação parlamentar.

Fonte do Partido Libertação Popular (PLP) disse à Lusa que a candidatura da força do atual primeiro-ministro Taur Matan Ruak deverá ser apresentada ainda esta segunda-feira.

Fonte da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) disse à Lusa que o partido, atualmente com a maior representação parlamentar, reúne hoje a sua Comissão Política Nacional, devendo apresentar a sua candidatura no Tribunal de Recurso na terça-feira.

Fontes do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) e do Partido Democrático (PD) confirmaram que devem entregar as candidaturas no último dia do prazo, quarta-feira.

O Partido Social Democrata (PSD) já anunciou que não se candidata a 21 de maio e que fará campanha com o CNRT.

A campanha eleitoral começa a 19 de abril.