Coligação de Maduro com maioria absoluta após mais de 80% dos votos contados

Rayner Pena (EFE) via EPA

A aliança de partidos que apoiam o Governo do Presidente venezuelano Nicolás Maduro venceu as eleições legislativas de domingo, com 67,6% dos votos, quando foram contados 82,35% dos boletins, anunciou hoje o Conselho Nacional Eleitoral (CNE).