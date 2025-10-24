"Coligação dos Dispostos". Aliados vão reforçar capacidade militar de Kiev

O primeiro-ministro britânico anunciou a intensificação da pressão militar sobre a Rússia. No final da reunião dos lideres da Coligação de Vontades, Keir Starmer anunciou que os aliados vão acelerar o programa de defesa aérea da Ucrânia e fazer todos os possíveis para retirar o petróleo russo do mercado.

Posições ecoadas pelos primeiro-ministros da Dinamarca e Países Baixos, participantes no encontro de Londres, tal como o secretário-geral da NATO.



Por via virtual, o presidente francês anunciou uma série de medidas para pressionar Vladimir Putin a aderir ao apelo de Washington, Kiev e os aliados para um cessar-fogo imediato.



Após mais uma noite de bombardeamentos russos a zonas residenciais civis ucranianas, apesar de o Kremlin insistir que só atinge alvos militares, Volodymyr Zelensky sublinhou a urgência de se travar estas agressões.



À margem deste encontro em Londres, porta-vozes do Kremlin e da Casa Branca relativizaram o significado de Trump ter anunciado quarta-feira o cancelamento da cimeira que apontara dias antes para Budapeste com Vladimir Putin, após este ter voltado a recusar um cessar-fogo imediato na Ucrânia.