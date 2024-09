A colisão de um helicóptero com linhas de alta tensão provocou três mortos em Espanha. As vítimas são os ocupantes da aeronave.

Dois foram projetados e um terceiro estava preso no interior do helicóptero. Faziam trabalhos de inspeção das linhas elétricas na zona de Monte Picayo, no município de Puçol, em Valência.



Segundo a Guarda Civil, o helicóptero despenhou-se numa zona rural, junto a uma casa, sem causar mais vítimas.