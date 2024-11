Com a força do embate, o veículo foi projetado a 900 metros. Estão, por isso, a ser procurados outros dois passageiros que podiam viajar no mesmo automóvel.



O comboio circulava com 90 pessoas a bordo e não há feridos entre os passageiros. A passagem de nível era provisória e desconhece-se, por agora, o que provocou o acidente.