Mundo
Colisão entre autocarro e comboio no túnel da Mancha faz 19 feridos
Uma colisão entre um autocarro e um comboio no lado francês do túnel da Mancha deixou 19 feridos, incluindo o condutor. Nenhum dos ferimentos era grave.
Uma carrinha embateu esta noite num comboio parado na plataforma de carregamento de veículos do túnel da Mancha, no lado francês, ferindo 19 pessoas, segundo as autoridades do norte de França.
A carrinha transportava condutores de camiões que se preparavam para entrar numa embarcação LeShuttle.
“Não há mortos a lamentar e nenhuma vida está em perigo”, assinala um comunicado da câmara de Pas-de-Calais.
Os serviços de emergência, incluindo um helicóptero da estrutura móvel de urgência e reanimação (SMUR), bem como a polícia fronteiriça, estiveram no local, ainda de acordo com fontes da autarquia.
Os serviços de emergência, incluindo um helicóptero da estrutura móvel de urgência e reanimação (SMUR), bem como a polícia fronteiriça, estiveram no local, ainda de acordo com fontes da autarquia.
c/ agências