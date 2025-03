Colisão entre barcos em rio do sul da China mata pelo menos 11 pessoas

A agência de notícias oficial chinesa Xinhua avançou na sexta-feira à noite que 19 pessoas caíram à água durante o acidente no rio Yuanshui, na província de Hunan, na manhã de terça-feira, sendo que três foram resgatadas no mesmo dia.

O acidente aconteceu num ponto onde o rio tem, em média, mais de 60 metros de profundidade e 500 metros de largura.

As equipas de resgate resgataram o navio de passageiros na noite de sexta-feira e as buscas continuam, referiu a Xinhua.

Uma pessoa que foi resgatada escapou do barco depois de partir uma janela com o pé, disse um familiar ao The Paper, um jornal de Xangai.

O familiar disse ainda que a embarcação era a principal forma de as pessoas irem e virem das suas aldeias.

Um vídeo obtido pelo The Paper mostra o navio de limpeza de derrames de petróleo, muito maior, a atingir o barco de passageiros em águas calmas.

Uma outra agência de notícias estatal chinesa, a China News Agency, disse na quarta-feira que os três tripulantes do navio de limpeza de derrames de petróleo, nenhum dos quais sofreu ferimentos, foram colocados sob investigação pela polícia depois de o barco ter chegado à costa em segurança.