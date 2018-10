Partilhar o artigo Colisão entre seções do foguetão pode ter sido a causa da avaria da Soyuz Ms-10 Imprimir o artigo Colisão entre seções do foguetão pode ter sido a causa da avaria da Soyuz Ms-10 Enviar por email o artigo Colisão entre seções do foguetão pode ter sido a causa da avaria da Soyuz Ms-10 Aumentar a fonte do artigo Colisão entre seções do foguetão pode ter sido a causa da avaria da Soyuz Ms-10 Diminuir a fonte do artigo Colisão entre seções do foguetão pode ter sido a causa da avaria da Soyuz Ms-10 Ouvir o artigo Colisão entre seções do foguetão pode ter sido a causa da avaria da Soyuz Ms-10

Tópicos:

Soyuz Ms,