Colômbia chama embaixador em Buenos Aires após insulto de Presidente argentino

O ultra-liberal Javier Milei disse na quinta-feira, numa entrevista a um jornalista colombiano, que Petro é um "comunista assassino que está a afundar a Colômbia".

O primeiro Presidente de esquerda da Colômbia e antigo guerrilheiro chegou ao poder em agosto de 2022, com o objetivo de pacificar o país, abalado por décadas de combates entre as forças de segurança, a guerrilha de esquerda, os paramilitares de direita e os grupos de narcotraficantes.

Petro reagiu aos comentários do seu homólogo argentino, dizendo que os que o atacam "não fazem ideia do que é o comunismo e do que é o socialismo", acrescentando que não pretende um sistema em que "o Estado detém todos os meios de produção".

"Acreditamos e queremos que os meios de produção estejam nas mãos do povo e não do Estado", afirmou.

De acordo com uma declaração emitida pela Presidência colombiana, os comentários "irresponsáveis" de Milei "ignoram e violam os profundos laços de amizade, compreensão e cooperação que historicamente uniram a Colômbia e a Argentina".

O embaixador da Colômbia na Argentina, Camilo Romero, foi chamado "para consultas", de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Bogotá.

As relações entre a Colômbia e a Argentina têm sido historicamente estáveis, mas deterioraram-se desde que Javier Milei chegou ao poder em dezembro.