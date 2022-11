Colômbia lança ofensiva contra o narcotráfico nas fronteiras do país

Seis secções "com 400 soldados e oficiais estarão na linha da frente das operações (...) para bloquear os corredores do tráfico de droga dos países do sul da Colômbia", disse o Ministro do Interior, Alfonso Prada, aos jornalistas no final de uma reunião do conselho de segurança.O presidente colombiano, Gustavo Petro, convocou a reunião com responsáveis das forças armadas, depois de recentes combates entre grupos armados, que causaram 18 mortes e mais de uma dezena de famílias deslocadas, no departamento de Putumayo, no sudoeste do país, na fronteira com Equador e Peru.Os confrontos opuseram a frente "Carolina Ramirez", uma fação separatista da antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), a um outro grupo armado, os "Comandos de la Frontera".A frente "Carolina Ramirez" pertence à maior fação que se retirou do pacto de paz que desarmou as FARC em 2017, de acordo com a imprensa local.Bogotá indicou que os dois grupos lutam pelo controlo das rotas do tráfico de droga nas florestas entre a Colômbia e o Equador.