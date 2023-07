Colonatos ilegais. Israel não pode ter apoio dos EUA, diz candidata presidencial

começou por afirmar Marianne Williamson aos jornalistas, acrescentando que também o bloqueio de Gaza “é imoral e errado”.Entre as críticas, Williamson frisou que “há uma falha moral na fundação do Estado de Israel, assim como houve uma falha moral na fundação dos Estados Unidos”, mas os EUA “tiveram de lidar com essa questão” e “o Estado israelita também tem de o fazer”.Israel tem de lidar com isto, explicou, porqueContudo, um dos problemas é que o atual Governo israelita é o “mais à direita” que o país teve., destacou ainda.Questionada sobre o apoio militar e financeiro de Washington aaos israelitas, a candidata e escritora de livros de autoajuda explicou que está em vigor um acordo até 2028 e que seria necessário o Congresso norte-americano mudar a legislação para suspender qualquer apoio.Se for eleita presidente dos Estados Unidos, Marianne garante que “deixaria isso claro”.condenou ainda, referindo-se ao atual presidente norte-americano.De forma esclarecedora, a candidata norte-americana especificou que não queria limitar apenas o apoio militar a Israel, enquanto não houver justiça e paz no território, como também qualquer tipo de ajuda.

“Como presidente, eu diria: esse dinheiro não pode ser usado de forma alguma que transgrida os nossos valores. E eu diria isso, e isso tem de ser dito”.







Marianne Williamson anunciou a candidatura à presidência dos Estados Unidos em março deste anos. Apresenta-se como democrata, escritora e líder espiritual e propõe uma visão de justiça e amor para o país.