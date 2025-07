Colono israelita mata ativista palestiniano colaborador da +972 e participante no documentário `No Other Land`

A notícia foi avançada pela revista e por um dos codiretores do documentário, Yuval Abraham, na rede social X, que identificou o assassino como Yinon Levi, sob sanções dos EUA e da UE, e acrescentou um vídeo em que este aparece "a disparar como um louco".

Por seu lado, a Autoridade Palestiniana, via Ministério da Educação, adiantou nas redes sociais, que "o professor (...) foi abatido pelos colonos, na segunda-feira, 28 de julho de 2025, durante um ataque à localidade de Umm al-Khair", perto de Hebron, no sul da Cisjordânia.

A polícia israelita informou sobre a abertura de um inquérito a um "incidente ocorrido perto da localidade de Carmel", um colonato nas proximidades de Umm al-Khair.

Awdah Hathaleen era um habitante da região de Massafer Yatta, no sul de Hebron. Com vizinhos, tinha participado na chamada de atenção para esta região declarada zona militar por Israel.

Depois de um longo processo judicial o Supremo Tribunal israelita deu razão aos militares, o que abriu a porta à expulsão dos habitantes das oito localidades da região.

Awdah Hathaleen, que dava aulas de Inglês, tinha participado no documentário "No Other Land", consagrado à luta dos palestinianos nesta região, comentou o correalizador, Yuval Abraham.

Cerca de três milhões de palestinianos vivem na Cisjordânia, ao lado de meio milhão de colonos israelitas, em colónias consideradas ilegais pelo Direito Internacional Público.

O documentário "No Other Land" é trabalho de quatro diretores - Hamdan Ballal, Basel Adra, Abraham e Rachel Szor e reflete a situação em Adra, uma aldeia palestiniana no extremo sul da Cisjordânia. O documentário, que recebeu o `Óscar` para a longa-metragem documental, reflete a destruição da localidade pelos israelitas, a falta de oportunidades para os palestinianos e o risco de expulsão das suas terras.