Colonos na Cisjordânia atacam polícia israelita por vingança após seis detenções

Fontes de segurança confirmaram o ataque à rádio do Exército israelita. Entre as paredes queimadas do posto de controlo, os radicais israelitas escreveram a palavra "vingança", após a detenção de seis colonos na noite de sexta-feira, no seguimento de violentos confrontos em Kafr Malik.

O norte da Cisjordânia tem sido palco de uma enorme operação militar israelita há vários meses para expulsar milhares de palestinianos dos campos de refugiados e os colonos têm aproveitado a situação para lançar novos ataques contra a população.

As autoridades palestinianas noticiaram esta semana a morte de três pessoas na região devido a disparos do Exército israelita, que justificou ter atuado em legítima defesa.

O governo palestiniano na Cisjordânia condena frequentemente os colonos, que atuam sob a proteção dos militares israelitas, mas também existem tensões entre eles.

Em comunicado hoje divulgado, o Exército descreveu que os colonos ignoraram as ordens de restrição na cidade de Kafr Malik e aproximaram-se da zona na sexta-feira à noite com uma caravana de veículos.

Assim que os reforços do Exército chegaram, "dezenas de civis israelitas atiraram pedras aos soldados, agredindo-os fisicamente no meio de insultos".

Além disso, "os civis danificaram veículos das forças de segurança e, entre outras coisas, tentaram atropelá-los", prosseguiu o Exército, informando que seis colonos foram detidos nestes distúrbios, que acabaram por ser finalmente dispersados ??com o uso de gás lacrimogéneo e balas de borracha.

Na quinta-feira, várias centenas de palestinianos participaram nos funerais, em Kafr Malik, de três homens mortos na véspera, quando colonos israelitas invadiram a localidade.

Na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana criticou a "cumplicidade oficial" do Exército israelita, acusando-o de ter "impedido as equipas de ambulâncias de chegarem aos feridos" em Kafr Malik.

Acusou também o Exército de ter "impedido a entrada das equipas de defesa civil na aldeia durante várias horas, permitindo assim que os incêndios ateados pelos colonos se propagassem e destruíssem dezenas de casas".