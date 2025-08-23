Com 16 fogos ativos. Sitaução está mais calma em Espanha
Dezasseis incêndios continuam ativos, em Espanha, mas apenas um evoluía, esta manhã, de forma desfavorável. É o fogo de Igüeña, em León, onde a orografia dificulta o acesso dos meios terrestres no combate às chamas.
Há várias semanas que Espanha também enfrenta grandes incêndios. Estima-se que, em 15 dias, tenham ardido 358 mil hectares.
Os dados são Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais.
Os incêndios da Galiza e de Zamora estão entre os com maior extensão de área ardida na última década.