Com 16 fogos ativos. Sitaução está mais calma em Espanha

Dezasseis incêndios continuam ativos, em Espanha, mas apenas um evoluía, esta manhã, de forma desfavorável. É o fogo de Igüeña, em León, onde a orografia dificulta o acesso dos meios terrestres no combate às chamas.

Nas últimas horas, a situação no país vizinho acalmou aparentemente e o estado do tempo ajudou.



Há várias semanas que Espanha também enfrenta grandes incêndios. Estima-se que, em 15 dias, tenham ardido 358 mil hectares.



Os dados são Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais.



Os incêndios da Galiza e de Zamora estão entre os com maior extensão de área ardida na última década.