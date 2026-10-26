Com autorização médica para viajar. Papa "feliz por voltar" à América Latina

O Papa Leão XIV recebeu autorização médica para realizar a sua próxima Viagem Apostólica à América Latina, agendada de 6 a 17 de novembro.





A garantia foi dada esta segunda-feira pela Sala de Imprensa da Santa Sé, que informou que o Pontífice não apresenta contraindicações de saúde após ter sido submetido a uma cirurgia pulmonar no passado dia 13 de outubro.





A deslocação levará o Santo Padre ao Uruguai, Argentina e Peru, mantendo-se o programa divulgado anteriormente.





Em comunicado oficial, Leão XIV expressou o seu entusiasmo com o regresso à região.

"Estou feliz por poder voltar ao continente no qual vivi tantos momentos da minha vida. Que esta viagem seja uma oportunidade para abrirmos nossos corações uns aos outros, fortalecermos nossa comunhão como irmãos e irmãs e renovarmos nosso compromisso de anunciar o Evangelho com alegria!"

Desde que regressou ao Vaticano, o Papa, de 71 anos, tem retoma gradualmente as suas funções, "adaptando a programação diária de acordo com os médicos, a fim de dar prioridade à recuperação pós-operatória, ao mesmo tempo em que continua a cumprir as responsabilidades de seu broad ministério".





O comunicado destaca ainda a "profunda gratidão pelas orações e pelo carinho recebidos de todas as partes do mundo".

Expectativa e itinerário exigente

Esta será a primeira viagem latino-americana do pontificado de Leão XIV. O itinerário prevê uma agenda intensa com cerca de 14 voos, mais de 40 discursos e a celebração de nove missas campais.





No Peru, local onde o Pontífice norte-americano viveu mais de 20 anos e adotou a nacionalidade , a visita a cidades como Lima, Chiclayo, Pucallpa e Cusco, situada a mais de 3.000 metros de altitude, gera forte expectativa entre os fiéis.

O Vaticano reforça que o Santo Padre aguarda a viagem com a expetativa de "fortalecer os laços de comunhão com as Igrejas locais, encorajar os fiéis em sua missão e levar uma mensagem de fé, esperança e paz aos povos do Uruguai, da Argentina e do Peru".





Com agências





De acordo com o comunicado da Santa Sé, os relatórios do doutor Luigi Carbone, médico pessoal do Papa, e da equipa cirúrgica do Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, atestam que a recuperação pós-operatóriaA cirurgia serviu para a remoção de um nódulo pulmonar, posteriormente classificado como adenocarcinoma. Os exames histológicos confirmaram que o tumor estava