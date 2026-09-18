"Com efeito imediato". Trump anuncia interdição de vários meios de comunicação social na Casa Branca

Numa publicação na rede Truth Social, o presidente norte-americano afirma que vai banir estes três orgãos de comunicação social "em resultado da constante publicação de notícias falsas".





"Os meios de comunicação social não deveriam poder escrever e divulgar, de forma constante, FICÇÃO e MENTIRAS quando cobrem o presidente dos Estados Unidos, a administração Trump ou os Estados Unidos", afirma Donald Trump.





Segundo o presidente norte-americano, depois de CNN, MSNOW e Político, "outros meios de comunicação social irão pelo mesmo caminho".





Na publicação, Donald Trump critica diretamente a MSNOW (a antiga MSNBC), destacando que mudou recentemente o nome "devido à falta de audiências e credibilidade", e também o Politico, que recebeu "uma assinatura de oito milhões de dólares (...) diretamente do Governo norte-americano" por ordem do "corrupto Joe Biden" para se manter "à tona". "Parece-me que é corrupção!", acrescentou.









Segundo a agência Reuters, CNN, MSNOW e Politico ainda não responderam a esta decisão.





Os ataques à imprensa e aos jornalistas são, de resto, apanágio dos dois mandatos de Trump na Casa Branca. De recordar, por exemplo, que o presidente norte-americano já tinha banido a Associated Press da Sala Oval em 2025, isto depois de a agência noticiosa se ter recusado a adotar o nome "Golfo da América" em referência ao Golfo do México.





A decisão de banir estes três órgãos de comunicação social surge também num momento de grande pressão para o presidente norte-americano, quando falta pouco mais de um mês para as eleições intercalares nos Estados Unidos.





Neste escrutínio, a 3 de novembro, o Partido Republicano corre o risco de perder o controlo do Senado e da Câmara dos Representantes, pela impopularidade do conflito em curso no Médio Oriente junto do eleitorado norte-americano e o impacto do mesmo no custo de vida.