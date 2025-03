Com Gaza na agenda. Liga Árabe reunida no Egito diz não à Riviera de Trump

No encerramento do encontro, o presidente Abdel Fattah al-Sisi anunciaria que o seu plano de reconstrução do território palestiniano foi adotado pelos líderes árabes: "Foi aprovado", disse Sisi na sessão de encerramento da cimeira que visava deixar para trás a proposta do presidente Trump de colocar o território palestiniano sob controlo norte-americano e transferir a população para o Egito e a Jordânia.





O presidente Sissi consegue assim, para já, estimular a formação desse comité para uma supervisão que abra caminho ao regresso da Autoridade Palestiniana.



Guterres e Costa participam na cimeira



António Guterres participou nesta Cimeira Árabe com vista à reconstrução de Gaza para deixar a ideia de um futuro que pode ser para todos na região.



António Costa apontou à solução de dois Estados. O presidente do Conselho Europeu deixou assente que a União Europeia rejeita qualquer tentativa de mudanças demográficas ou territoriais em qualquer parte do mundo.

Em cima da mesa da reunião dos países árabes estão questões relacionadas com a Faixa de Gaza, território palestiniano que foi parcialmente destruído por bombardeamentos israelitas ao longo de mais de um ano.O último cessar-fogo durou 42 dias e chegou ao fim no passado sábado. Israel vedou entretanto a entrada em Gaza à ajuda humanitária.Em discussão na capital do Egito está o acordo para a segunda fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, bem como o plano de reconstrução de Gaza e também a constituição do Estado da Palestina.O presidente egípcio avançou que o plano de reconstrução implica a permanência dos palestinianos em Gaza e nunca, como sugeriu Trump, a deslocação forçada das populações para países vizinhos – que se veriam obrigados a aceitá-los, se quisessem evitar perder apoio dos norte-americanos em determinados projetos.O presidente norte-americano tem falado, umas vez mais alto que outras, na construção de uma estância de luxo, uma espécie de Riviera Francesa na costa de Gaza depois de removidos os destroços dos bombardeamentos israelitas.Os detalhes da proposta do Egito foram apresentados nesta Cimeira Extraordinária da Liga Árabe pelo presidente do país anfitrião, Abdel Fatah al-Sissi, com a formação de um Comité Palestiniano independente e tecnocrático.