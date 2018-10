Com gritos "fora PT" e "o mito chegou" a Paulista festeja eleição

Lusa29 Out, 2018, 08:04 | Mundo

Vestindo camisolas da seleção brasileira de futebol, enrolados na bandeira do país, os eleitores do novo Presidente gritavam a todo instante "fora PT" referindo-se ao candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT) e também para mostrar a euforia com a Vitória de Bolsonaro a quem chamam de "mito".

A festa que se assemelha as comemorações que os brasileiros fazem quando a equipa de futebol do país vence campeonatos mundiais também contava com fogos de artifício e buzinas de carros que transitavam perto desta avenida Paulista, um ponto de encontro icónico de São Paulo, a maior cidade do Brasil.

A empresária Fulvia Zanini, 53 anos, estava na festa para comemorar a mudança.

"Estou aqui para comemorar nossa liberdade. Fazem quatro anos que estou me defendendo deste comunismo do PT quer implantar no país. Por isto hoje eu estou comemorando a liberdade", disse a empresária à agência Lusa.

A empresária contou que tencionava votar noutro candidato, mas decidiu apoiar Bolsonaro depois de ler o seu plano de governo.

"Espero que o Bolsonaro tire toda está gente que faz corrupção no Brasil do Governo. Também espero que ele traga trabalho. O Brasil é muito rico, mas nós fomos roubados", acrescentou.

Anderson Paulo de Barros, outro empresário que estava no local salientou que o "Brasil sofre há muito tempo. Chega de PT neste país".

Davi Aviles, de 40 anos, que também é empresário frisou que considera que o Brasil vive um momento histórico e é um exemplo de democracia.

"Nós sempre vimos campanhas feitas pela [rede] Globo, pelas grandes mídias e com o advento do Whatsapp o povo teve autonomia para se expressar. O Bolsonaro é um candidato que não gastou dinheiro com mídia e quem fez a campanha dele fomos nós", frisou.

Sobre o próximo Governo do Brasil que será liderado por Bolsonaro, o empresário disse que já começará bem porque o candidato eleito não aceitará indicações políticas para governar.

"Já começa bem porque ele [Bolsonaro] não fez acordo com nenhum outro político. Esta liberdade e está autonomia para escolher quem realmente é bom será um grande avanço", defendeu.

Dalva Ribeiro, vendedora de 65 anos, também demonstrou muito otimismo com o resultado da eleição brasileira.

"Eu vim aqui hoje na Avenida Paulista porque estou com o coração muito alegre pela Vitória do Bolsonaro. Eu por ser mãe de família, tenho netos, quero um futuro melhor pera eles", afirmou.

"Eu espero este futuro do Bolsonaro porque ele é um homem preocupado com a família, com o dia de amanhã, com os trabalhadores, com a educação e tudo isto faz parte da nossa vida. Ele é um homem honesto e nós estamos acreditando na honestidade dele", concluiu.

No último domingo os brasileiros escolheram Bolsonaro para ser o novo presidente do país. Ele venceu seu adversário somando 55,1%dos votos.