Com participação portuguesa. Finlândia realizou o primeiro exercício com a NATO

As fragatas, a NRP Bartolomeu Dias e a Mecklenburg-Vorpommern vão fazer escala na capital até domingo, informou a marinha finlandesa em comunicado, acrescentando que as duas embarcações estarão fechadas ao público.Antes de chegarem a Helsínquia, os navios da NATO participaram quarta-feira num exercício organizado pela frota costeira finlandesa no Golfo da Finlândia, perto da Rússia, juntamente com três navios do país nórdico., acrescentou a marinha no comunicado.Segundo o comunicado, os navios de guerra finlandeses Purunpaae, Raahe 71 e Porvoo também participaram nos exercícios.

Adesão à NATO

O país nórdico, que faz fronteira com a Rússia, aderiu oficialmente à Aliança Atlântica a 4 de Abril, tornando-se o seu 31º membro, colocando um ponto final em décadas de neutralidade e de não alinhamento militar.No início a candidatura, em abril de 2022, foi assinada por 28 dos 30 Estados membros, uma vez que a Hungria e a Turquia não a ratificaram imediatamente. Só na primavera de 2023 é que Ancara e Budapeste deram luz verde à adesão de Helsínquia à NATO.A Suécia ainda não obteve a luz verde necessária de dois membros, Turquia e Hungria, e permanece, por enquanto, à porta da NATO.A entrada da Finlândia na NATO acrescenta 1.340 quilómetros de fronteira entre a aliança e a Rússia.O país nórdico, que tem mantido enormes reservas militares de várias centenas de milhares de cidadãos mobilizáveis mesmo após o fim da Guerra Fria, trouxe à NATO meios militares significativos.O treino com as tropas da NATO teve lugar regularmente nos últimos anos, uma vez que a Finlândia é membro da "Parceria para a Paz" da aliança.