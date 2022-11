Com Taiwan na agenda. Biden e Xi vão reunir-se em Bali

No encontro, que vai decorrer à margem da cimeira do G20, Biden espera que a reunião sirva para fazer “avançar” a relações entre os dois países.

O encontro entre Joe Biden e Xi Jinping, que anteriormente só se tinham reunido por videoconferência, decorrerá antes da cimeira do grupo das economias mais desenvolvidas (G20), marcada para terça e quarta-feira (15 e 16).

Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre,Os dois líderes também vão “trabalhar em conjunto onde os nossos interesses se alinham, especialmente nos desafios transnacionais que afetam a comunidade internacional”, acrescentou.Biden e Xi “irão também discutir uma série de questões regionais e globais”, como a guerra na Ucrânia e a Coreia do Norte.“Quando falarmos, quero estabelecer o que são as linhas vermelhas para cada um de nós”, disse Biden.“Quero compreender o que ele [Xi] pensa que faz parte dos interesses nacionais da China e determinar se isso entra, ou não, em conflito com o que sei que faz parte dos interesses fundamentais dos Estados Unidos”, acrescentou.. Desde então, os laços entre a China e os Estados Unidos caíram para o nível mais baixo em quatro décadas, sobretudo depois da viagem da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, em agosto, a Taiwan - ilha autogovernada que Pequim reivindica como parte do seu território.



Os dois presidentes falaram várias vezes por telefone ao longo dos últimos 22 meses, mas a pandemia dA covid-19 e a aversão de Xi às viagens ao estrangeiro impediu-os de se encontrarem pessoalmente.

A reunião em Bali decorre depois de Xi ter recebido, no passado mês, um terceiro mandato histórico como secretário-geral do Partido Comunista Chinês e num momento crucial para definir os laços entres os dois países.O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jack Sullivan, já revelou que Washington informaria Taiwan dos resultados da reunião entre Joe Biden e Xi Jinping, para que Taipé se sinta “seguro e confortável” em relação ao apoio dos EUA.

Na ordem do dia vai estar também os lançamentos de mísseis de Pyongyang, que os EUA consideram uma ameaça crescente para a Ásia oriental.







Na véspera da reunião de Biden com Xi, o líder norte-americano manterá conversações com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e o presidente sul-coreano, Yoon Suk-Yeol, à margem das reuniões regionais no Camboja, para discutir como travar o programa nuclear da Coreia do Norte.



Washington quer que Pequim pressione o líder norte-coreano, Kim Jong-un, a começar conversações sobre desnuclearização.A invasão russa da Ucrânia e a eventual utilização de armas nucleares também vai ser um dos temas em discussão entre Biden e Xi.