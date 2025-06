Com Trump na Casa Branca. A NATO pode designar a Rússia como a principal ameaça?

A busca pela redação certa

Tanto mais que os países da NATO têm de justificar perante a opinião pública um aumento drástico das despesas militares.

Rússia ou China? Qual é a ameaça mais próxima?

Os aliados europeus também estão preocupados com a relutância de Donald Trump em exercer uma verdadeira pressão sobre o Kremlin.

Zelensky deve estar presente em Haia

No início de junho, Zelensky afirmou ter recebido um convite de Mark Rutte, secretário-geral da Aliança Atlântica, que inclui 32 países, entre os quais 23 membros da União Europeia.

No entanto, um conselho NATO-Ucrânia, mas a nível ministerial, poderá ter lugar em Haia.

, a 20 de janeiro,, desestabilizando os seus aliados.Vladimir Putin “telefonou-me para me desejar um feliz aniversário”, enalteceu na semana passada. Alguns dias antes, na cimeira do G7, no Canadá, Trump lamentou abertamente a expulsão da Rússia do grupo em 2014.Se os Estados Unidos considerarem que a Rússia “não é realmente a questão, então torna-se complicado para a Aliança”, resume Camille Grand, do Conselho Europeu de Relações Externas, em declarações à agência France-Presse.Há semanas que os responsáveis da NATO tentam encontrar a formulação certa para a Rússia, aquando da redação do comunicado final nos Países Baixos., incluindo a de não dizer nada para preservar a linguagem forte adotada nas cimeiras anteriores.“É pouco provável”, frisou um diplomata à AFP. “A Rússia é uma ameaça e isso vai refletir-se na declaração” da cimeira, acrescentou outro.e à segurança para cinco por cento do produto interno bruto (PIB), um esforço muito substancial para muitos países, que já lutam para atingir a marca dos dois por cento.”, sublinhou um diplomata europeu à agência.Na cimeira de Madrid, em junho de 2022, os”.Uma frase reiterada em todas as cimeiras da Aliança desde então.Matthew Whitaker, embaixador dos EUA na NATO e colaborador próximo do presidente republicano, sugeriu que nada tinha mudado.. Não há dúvida sobre isso, eles invadiram a Ucrânia, não tenho medo de o dizer", disse na semana passada numa conferência em Bruxelas.No entanto, alguns minutos mais tarde, Matthew Whitaker qualificou as suas observações. "".Neste contexto, “se conseguíssemos que o presidente Trump concordasse em descrever a Rússia como uma ameaça a longo prazo, isso seria um excelente resultado”, realçou um diplomata da NATO.O presidente dos Estados Unidos continua a recusar-se a reforçar as sanções contra a Rússia para a forçar a aceitar um cessar-fogo na Ucrânia, apesar dos apelos urgentes dos seus parceiros europeus.”, ao contrário dos europeus, afirmou esta semana Kurt Volker, antigo embaixador dos EUA na NATO.Volodymyr Zelensky “prevê” participar na cimeira da NATO em Haia, a 24 e 25 de junho, anunciou na passada quarta-feira uma fonte da presidência ucraniana, numa nova tentativa de obter um cessar-fogo, que Moscovo tem recusado até agora.“O presidente tenciona ir”, disse o responsável ucraniano à AFP, acrescentando, no entanto, que a decisão final será tomada “na véspera da cimeira”.A provável presença do presidente ucraniano nos Países Baixos é apresentada, como uma nova oportunidade para “promover a ideia de um cessar-fogo” com a Rússia., juntamente com outras figuras importantes.Segundo fonte da AFP, o presidente ucraniano não participará nas reuniões de trabalho planeadas em Haia.