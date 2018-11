Comandante do Hamas abatido em operação israelita na Faixa de Gaza

RTP12 Nov, 2018, 09:35 / atualizado em 12 Nov, 2018, 09:38 | Mundo

Fontes palestinianas, citadas pela edição online da BBC, adiantaram que o comandante local do Hamas foi alvejado por uma unidade das forças especiais israelitas que se infiltrou na Faixa de Gaza a bordo de uma viatura civil.



Identificado como Sheikh Nur Barakeh, o presumível alvo da operação comandava as Brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do Hamas, em Khan Younis.O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, encurtou a visita a Paris, para os 100 anos do Armistício que pôs fim à I Guerra Mundial, e já regressou ao seu país.



Um porta-voz do movimento islamita Hamas, que governa a Faixa de Gaza, descreveu esta ação das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) como “um ataque cobarde”.



Testemunhos recolhidos pelas agências internacionais em Khan Younis referem ainda explosões causadas por ataques aéreos e disparos de tanques israelitas, na sequência da incursão da unidade das forças especiais.



Por sua vez, o tenente-general Gadi Eisenkot, chefe do Estado-Maior do Exército israelita, confirmou a realização de “uma operação muito significativa para a segurança de Israel”.



“As tropas do Exército e a Força Aérea de Israel combateram corajosamente. Saúdo as forças. As IDF devem ao tenente-coronel M. mais do que pode ser contado”, afirmou ainda Eisenkot, que expressou condolências à família do oficial abatido.



Pouco depois da incursão, soaram sirenes no Sul de Israel e foram disparados pelo menos 17 rockets a partir da Faixa de Gaza, sem notícia de danos. Três foram derrubados pelo sistema de defesa israelita.



A tensão entre as autoridades do Estado hebraico e o Hamas tem subido consistentemente de tom nos últimos meses. Desde o final de março morreram mais de 200 palestinianos em confrontos com forças israelitas, a maioria durante os protestos semanais junto à fronteira. Um soldado israelita foi abatido em julho por um atirador palestiniano.



O Governo israelita alega que os disparos efetuados contra manifestantes são defensivos ou visam potenciais atacantes que procurem entrar em território de Israel a coberto das ações de protesto.