"Combates violentos" em Bakhmut. Kiev reivindica "perdas significativas" do grupo Wagner

As forças russas estão a “atacar de várias direções”, com o objetivo de “avançar em direção aos distritos centrais”, segundo afirmou o coronel Oleksandr Syrsky, esta segunda-feira, à imprensa ucraniana. O mesmo responsável disse que as tropas ucranianas estão a conseguir repelir os ataques russos e que as unidades paramilitares do grupo Wagner estão a sofrer “perdas significativas” à medida que avançam em redor da cidade, no leste da Ucrânia.repetiu, numa nota divulgada no Telegram do Media Militar Center da Ucrânia., reiterou.

Do outro lado, Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo paramilitar russo Wagner, admitiu que quanto “mais perto” estiverem do “centro da cidade, mais difícil será a luta”.





Prigozhin admitiu ainda que as forças ucranianas estão a combater "ferozmente pela cidade". Através do Telegram, Prigozhin disse que “a situação em Bakhmut é muito difícil, o inimigo está a lutar a cada metro".







O chefe do grupo Wagner acrescentou que pretende começar a recrutar mais soldados assim que conquistar a cidade de Bakhmut.



"Em particular, começaremos a recrutar novas pessoas das regiões".







As autoridades russas e ucranianas afirmaram, no domingo, que centenas de tropas foram mortas nas 24 horas nos combates por Bakhmut.



Serhiy Cherevatyi, um porta-voz militar ucraniano, afirmou que 221 soldados russos foram mortos e mais de 300 feridos em Bakhmut.



Já o Ministério da Defesa da Rússia disse que pelo menos 210 tropas ucranianos foram mortos na região mais ampla de Donetsk na linha de frente.