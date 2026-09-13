Comboio atingido. Tusk prevê intensificação dos ataques russos numa escalada que poderá "afetar Polónia"

Comboio atingido. Tusk prevê intensificação dos ataques russos numa escalada que poderá "afetar Polónia"

As declarações surgem após um ataque à rede ferroviária que atingiu um comboio a apenas dois quilómetros da fronteira com a Polónia.

Joana Raposo Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Serviço de Imprensa do Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia via Reuters

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O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, alertou este domingo para uma intensificação dos ataques russos na Ucrânia nas próximas semanas, uma "escalada" que poderá afetar a Polónia.

"As próximas semanas e meses serão um período de ações muito intensas por parte da Rússia", afirmou.

A Polónia "não pode excluir que esta escalada venha também a afetar" o seu território, acrescentou o chefe do Governo, que presidiu a uma reunião de emergência na sequência de ataques com drones russos na Ucrânia, perto da fronteira polaca.

Segundo Donald Tusk, um drone russo levou a cabo um ataque a apenas 800 metros da fronteira polaca este domingo.

Antes das declarações do primeiro-ministro polaco, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia condenou igualmente a “escalada” da guerra por parte da Rússia.

“Trata-se de uma escalada, é mais uma grande provação para a Ucrânia e para as hipotéticas futuras vítimas da agressão russa, e isso significa que temos de redobrar os nossos esforços para apoiar as vítimas da agressão”, declarou Radoslaw Sikorski numa conferência de imprensa.Comboio com destino a Varsóvia atingido por drone russo na Ucrânia
Este domingo, a companhia ferroviária ucraniana alertou que estava em curso um “ataque sistemático” contra a rede ferroviária no país, depois de um drone russo ter atingido um comboio com destino a Varsóvia.

"Está em curso um ataque sistemático à rede ferroviária em todo o país. O nosso centro de monitorização e os nossos funcionários estão em estado de alerta máximo", indicou a Ukrzaliznytsia em comunicado, alertando para atrasos significativos e possível retirada de passageiros.

Moscovo disse, por sua vez, ter atacado infraestruturas ferroviárias utilizadas para o transporte de "cargas militares". Volodymyr Zelensky afirmou que, nesta nova onda de ataques, Moscovo tinha como alvo infraestruturas ferroviárias e energéticas, assim como edifícios civis.

A locomotiva de um comboio de passageiros que ligava Kiev a Varsóvia foi atingida pelo drone russo a dois quilómetros da fronteira com a Polónia, membro da NATO.

“O terrorismo de Putin bate à porta da União Europeia e da NATO”, afirmou o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, apelando a “sanções severas, um maior apoio militar à Ucrânia e a máxima pressão sobre a Rússia”.

c/ agências

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