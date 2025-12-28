Comboio com 241 passageiros descarrila no sul do México

Um comboio com 241 passageiros e nove funcionários descarrilou no domingo no estado de Oaxaca, no sul do México, anunciou a Marinha mexicana, responsável pela linha férrea. Até ao momento, não há registo de mortos ou feridos.

"A locomotiva principal descarrilou", informou a Marinha em comunicado, acrescentando que "os passageiros foram imediatamente assistidos" pelos serviços de emergência.

O comboio, denominado "Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec", é composto por duas locomotivas e quatro vagões de passageiros e transporta normalmente tanto carga como passageiros.

A linha foi inaugurada em 2023. É um dos projetos de infraestruturas mais importantes do governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), parte de uma estratégia para estimular o desenvolvimento económico no sudeste do México.

A Marinha afirmou que fornecerá mais informações sobre o acidente assim que tiver "dados confirmados e completos".

Segundo o governador do estado de Oaxaca, Salomón Jara, o acidente ocorreu entre as cidades de Chivela e Nizanda.

