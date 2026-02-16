Mundo
Comboio descarrila após avalanche nos Alpes suíços e deixa cinco feridos
O incidente surge numa altura em que grandes áreas dos Alpes Ocidentais permanecem sob risco de avalanche de categoria 5, o nível máximo de perigo de derrocada. Nas últimas semanas, foram registadas dezenas de mortes associadas a deslizamentos de neve nos Alpes.
Uma avalanche na região de Valais, perto da cidade de Goppenstein nos Alpes suíços, provocou o descarrilamento de um comboio na manhã desta segunda-feira, que as autoridades suíças já confirmaram ter causado cinco feridos.
O incidente é o mais recente de uma série de deslizamentos de neve nos Alpes ocidentais, atualmente sob alerta de categoria 5, o mais alto nível de perigo de avalanches, reservado a situações “extraordinárias” e raras, segundo o Sistema Europeu de Aviso de Avalanches.
Na manhã de domingo, uma avalanche matou dois esquiadores no lado italiano do Monte Branco, a montanha mais alta dos Alpes e da União Europeia. O acidente ocorreu igualmente fora de pista, desta vez em Courmayeur, na parte superior do Val Veny, próximo da fronteira com França e Suíça.
Desde o início do mês até ao dia 8 de fevereiro, somavam-se já 13 mortes nas montanhas italianas, de acordo com o serviço Alpine Rescue, citado pelo jornal britânico The Guardian. As vítimas incluem esquiadores, alpinistas e transeuntes, dez dos quais foram apanhados por camadas de neve consideradas excecionalmente instáveis.
As autoridades têm alertado para a distribuição irregular de neve ao longo da cordilheira alpina. A instabilidade e o perigo das montanhas devem-se a uma combinação entre nevões e ventos fortes, que varreram a neve dos cumes das montanhas e depositaram-na sobre camadas frágeis, formadas no início da temporada devido à escassa precipitação.
A situação agravou-se após a passagem da tempestade Tempestade Nils, que na semana passada deixou entre 60 e 100 centímetros de neve em várias zonas dos Alpes.Prevê-se que a cordilheira dos alpes fique submersa por mais de 40 a 50 centímetros de neve, em algumas áreas.
Federico Catania, do orpo de Resgate Alpino da Itália, advertiu que, nestas condições, “a passagem de um único esquiador ou a sobrecarga natural provocada pelo peso da neve podem ser suficientes para desencadear uma avalanche”.
Perante a possibilidade de “inúmeras avalanches naturais muito grandes e extremamente grandes”, segundo descreve o Sistema Europeu de Aviso de Avalanches, várias aldeias nas imediações do Monte Branco foram encerradas ou colocadas sob ordens de evacuação.
