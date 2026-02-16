Comboio descarrila após avalanche nos Alpes suíços e deixa cinco feridos

Na sexta-feira, três esquiadores morreram numa zona fora de pista da estância de Val d’Isère, no sudeste de França. As vítimas, dois britânicos e um francês, integravam um grupo de quatro pessoas acompanhadas por um instrutor, que saiu ileso. O mesmo deslizamento de neve vitimizou também outro cidadão francês, que esquiava sozinho.

Prevê-se que a cordilheira dos alpes fique submersa por mais de 40 a 50 centímetros de neve, em algumas áreas.

Uma avalanche na região de Valais, perto da cidade de Goppenstein nos Alpes suíços, provocou o descarrilamento de um comboio na manhã desta segunda-feira, que as autoridades suíças já confirmaram ter causado cinco feridos., o mais alto nível de perigo de avalanches, reservado a situações “extraordinárias” e raras, segundo o Sistema Europeu de Aviso de Avalanches.. O acidente ocorreu igualmente fora de pista, desta vez em Courmayeur, na parte superior do Val Veny, próximo da fronteira com França e Suíça., citado pelo jornal britânico. As vítimas incluem esquiadores, alpinistas e transeuntes, dez dos quais foram apanhados por camadas de neve consideradas excecionalmente instáveis.As autoridades têm alertado para a distribuição irregular de neve ao longo da cordilheira alpina. A instabilidade e o perigo das montanhas devem-se a uma combinação entre nevões e ventos fortes, que varreram a neve dos cumes das montanhas e depositaram-na sobre camadas frágeis, formadas no início da temporada devido à escassa precipitação.Federico Catania, do orpo de Resgate Alpino da Itália, advertiu que,Perante a possibilidade de “inúmeras avalanches naturais muito grandes e extremamente grandes”, segundo descreve o Sistema Europeu de Aviso de Avalanches, várias aldeias nas imediações do Monte Branco foram encerradas ou colocadas sob ordens de evacuação.