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Comboio descarrila no norte de França, há registo de pelo menos 20 feridos
Um comboio descarrilou entre Rouen e Caen, no norte de França. Há registo de pelo menos 20 feridos, segundo indicou o ministro francês dos Transportes, Philippe Tabarot.
(em atualização)
O comboio transportava 180 passageiros e descarrilou perto da cidade de Cléon, na Normandia, indicou o ministro.
Un TER transportant 180 passagers et assurant la liaison Rouen-Caen a déraillé entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon, en Seine-Maritime.— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 11, 2026
À cette heure, le bilan provisoire fait état d’environ vingt blessés.
140 pompiers sont engagés sur place…
No local estão 140 bombeiros. As autoridades locais pedem que se evite a área.