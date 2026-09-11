Comboio descarrila no norte de França, há registo de pelo menos 20 feridos

Comboio descarrila no norte de França, há registo de pelo menos 20 feridos

Um comboio descarrilou entre Rouen e Caen, no norte de França. Há registo de pelo menos 20 feridos, segundo indicou o ministro francês dos Transportes, Philippe Tabarot.

RTP / Adicionar como fonte informativa

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(em atualização)

O comboio transportava 180 passageiros e descarrilou perto da cidade de Cléon, na Normandia, indicou o ministro. 



No local estão 140 bombeiros. As autoridades locais pedem que se evite a área. 
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