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Comboio descarrila no norte de França, há registo de pelo menos 44 feridos
Um comboio descarrilou esta sexta-feira entre Rouen e Caen, no norte de França. Há registo de pelo menos 44 feridos.
O comboio TER transportava 180 passageiros e descarrilou perto da cidade de Cléon, na Normandia, acrescentou o ministro francês dos Transportes, Philippe Tabarot.
No local estão 140 bombeiros. As autoridades locais pedem que se evite a área.
Segundo o procurador público de Rouen, Sébastien Gallois, um passageiro está em estado grave, enquanto outros 43 receberam tratamento para ferimentos leves.
O passageiro ferido com gravidade teve de ser transportado de helicóptero para o Hospital Universitário de Rouen.
O acidente ocorreu pelas 7h54 (hora local, menos uma hora em Portugal Continental).
O acidente ocorreu pelas 7h54 (hora local, menos uma hora em Portugal Continental).
O serviço de comboios entre Rouen e Caen está suspenso em ambos os sentidos e o serviço na linha Paris-Le Havre foi afetado.