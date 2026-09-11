Comboio descarrila no norte de França, há registo de pelo menos 44 feridos

Comboio descarrila no norte de França, há registo de pelo menos 44 feridos

Um comboio descarrilou esta sexta-feira entre Rouen e Caen, no norte de França. Há registo de pelo menos 44 feridos.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Fotografia de arquivo Foto: Jérôme Chabanne/Hans Lucas via AFP

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O comboio TER transportava 180 passageiros e descarrilou perto da cidade de Cléon, na Normandia, acrescentou o ministro francês dos Transportes, Philippe Tabarot. 

No local estão 140 bombeiros. As autoridades locais pedem que se evite a área. 

Segundo o procurador público de Rouen, Sébastien Gallois, um passageiro está em estado grave, enquanto outros 43 receberam tratamento para ferimentos leves.

O passageiro ferido com gravidade teve de ser transportado de helicóptero para o Hospital Universitário de Rouen.

O acidente ocorreu pelas 7h54 (hora local, menos uma hora em Portugal Continental).

O serviço de comboios entre Rouen e Caen está suspenso em ambos os sentidos e o serviço na linha Paris-Le Havre foi afetado.
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