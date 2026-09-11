Comboio descarrila no norte de França, há registo de pelo menos 44 feridos

O comboio TER transportava 180 passageiros e descarrilou perto da cidade de Cléon, na Normandia, acrescentou o ministro francês dos Transportes, Philippe Tabarot.





No local estão 140 bombeiros. As autoridades locais pedem que se evite a área.





Segundo o procurador público de Rouen, Sébastien Gallois, um passageiro está em estado grave, enquanto outros 43 receberam tratamento para ferimentos leves.





O passageiro ferido com gravidade teve de ser transportado de helicóptero para o Hospital Universitário de Rouen.



O acidente ocorreu pelas 7h54 (hora local, menos uma hora em Portugal Continental).





O serviço de comboios entre Rouen e Caen está suspenso em ambos os sentidos e o serviço na linha Paris-Le Havre foi afetado.

