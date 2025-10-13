Mundo
Comboios colidem na Eslováquia
Há pelo menos 20 feridos num acidente entre comboios, revelam os serviços de emergência da Eslováquia. Não há para já registo de mortos. Os hospitais da área ativam os planos de trauma para receber as vítimas da colisão.
(em atualização)
No local, no leste do país, estão ambulâncias e dois helicópteros. Nos comboios seguiam 80 pessoas.
A colisão aconteceu perto da localidade de Jablonov Turnou, cerca de 55 quilómetros a oeste da principal cidade da região leste da Eslováquia, Kosice.
A empresa ferroviária informou que os dois comboios colidiram num ponto onde os carris se cruzam e se transformam numa única linha, e refere que a causa está sob investigação.
"Neste momento, a prioridade é o resgate e a evacuação de nossos passageiros e funcionários", afirmou a empresa em comunicado.
