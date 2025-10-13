Comboios colidem na Eslováquia

(em atualização)





No local, no leste do país, estão ambulâncias e dois helicópteros. Nos comboios seguiam 80 pessoas.

A colisão aconteceu perto da localidade de Jablonov Turnou, cerca de 55 quilómetros a oeste da principal cidade da região leste da Eslováquia, Kosice.



A empresa ferroviária informou que os dois comboios colidiram num ponto onde os carris se cruzam e se transformam numa única linha, e refere que a causa está sob investigação.



"Neste momento, a prioridade é o resgate e a evacuação de nossos passageiros e funcionários", afirmou a empresa em comunicado.











