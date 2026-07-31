Combustível para incêndios. Crise climática multiplica "condições severas" na Europa

“Embora as temperaturas tenham caído ligeiramente a partir de 19 de julho, França declarou uma nova onda de calor com início a 29 de julho (Meteo France, 2026), e prevê-se a persistência do calor e de condições de tempo seco nos próximos dias, tanto em França como em Espanha”.

“A análise das regiões afetadas em Espanha identificou o papel do fenómeno conhecido como weather whiplash (uma oscilação meteorológica abrupta): um padrão de primaveras anormalmente chuvosas seguidas por verões quentes e secos, que favorece o crescimento abundante de vegetação; esta vegetação acaba por secar posteriormente, gerando grandes quantidades de material combustível”.



c/ agências