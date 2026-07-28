Calor e incêndios. "O que devemos fazer é abandonar o carvão, o petróleo e o gás mais rapidamente"

A destruição causada pelas recentes cheias em El Islon, Chile | Nicolas Cortes - Reuters

As autoridades francesas determinaram nas últimas horas a deslocação de quase quatro mil pessoas a partir da costa atlântica da região de Gironda, no sudoeste do país, face à subida da temperatura.

O país vizinho aguarda agora a quarta vaga de calor deste verão.

El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática.



Hoy, con más fuerza y argumentos que nunca, reclamo el acuerdo de país que más necesita España. El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática es un imperativo. pic.twitter.com/xkwQ42tlTa — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 28, 2026



c/ agências

A humanidade deve “abandonar o carvão, o petróleo e o gás mais rapidamente”. Quem o prescreve é o secretário executivo das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Diante da devastação causada pelos incêndios dos últimos dias no sul da Europa, Simon Stiell veio esta terça-feira avisar que o “alarme climático está a soar alto em todo o lado”.Os efeitos das alterações climáticas, acentuou o responsável da ONU num testemunho citado pela agência Lusa, estão a atingir dimensões históricas, ao passo queA somar aos incêndios em França e Espanha, Simon Stiell evocou também temperaturas próximas dos 49 graus Celsius no norte de África, tempestades devastadoras no Chile e até a situação no Japão, que regista este ano a sua maior vaga de calor desde que há registos, acima dos 40 graus.. Desde a semana passada, cerca de 220 mil pessoas foram retiradas das suas casas.Em Espanha, centenas de bombeiros continuavam a mover o combate a vários incêndios florestais, depois do que o Governo espanhol descreveu como uma noite “razoavelmente positiva”.A oeste da capital espanhola, os incêndios já consumiram 77 mil hectares, uma área sete vezes maior do que Paris.O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, sublinhou que os esforços dos bombeiros e militares, “durante horas muito difíceis e críticas”, permitem “começar a ver uma luz ao fundo do túnel”.Numa outra declaração, reproduzida na rede social X, o chefe do Executivo espanhol sustentou queNo oeste de Espanha, os incêndios de Valência fizeram uma vítima mortal, tendo queimado mais de sete mil hectares.