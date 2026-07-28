Mundo
Incêndio perto de Bordéus estabilizado mas teme-se reacendimento com regresso da onda de calor
A região está sob alerta amarelo e são esperadas temperaturas elevadas, bem como ventos fortes, esta terça-feira.
O incêndio de grandes proporções que consumiu 42 mil hectares em França, perto de Bordéus, desde 22 de julho, continua "estabilizado" depois de uma noite "tranquila", informou a autarquia do departamento do sudoeste do país na manhã desta terça-feira.
"Vários focos isolados foram combatidos durante a noite, mas estão controlados (...) graças ao trabalho dos bombeiros. A área ardida não se alterou", anunciou a mesma fonte.
No entanto, teme-se uma nova ignição com o regresso de uma onda de calor esta terça-feira.
A região está sob alerta amarelo e a Météo-France prevê uma subida das temperaturas para 33°C a 35°C no interior, acompanhada de ventos de sudeste e brisas marítimas de oeste ao longo da costa, o que poderá reacender o fogo.
Numa atualização da situação feita na noite de segunda-feira, o autarca de Bordéus realçou que o dia deveria ser também marcado por "uma descida da humidade", tornando a situação "muito imprevisível".
Gironda e o departamento vizinho de Landes, que também estarão sob alerta amarelo esta terça-feira, preparam-se para enfrentar outra onda de calor, segundo a Météo-France, com temperaturas a atingir os 40°C na quarta-feira e ventos um pouco menos intensos, mas mais secos.
"Precisamos de resistir"
"As próximas semanas serão difíceis e precisamos de resistir", declarou o presidente Emmanuel Macron na segunda-feira, na sala de crise do Centro de Operações de Incêndio e Resgate (CODIS), em Bordéus.
O presidente francês visitou Gironda na tarde de segunda-feira e apelou à "união" e à "luta para vencer a batalha" contra os incêndios. "Continuamos unidos e lutamos para vencer a batalha em todo o lado", disse. Desde o início do incêndio a norte da Bacia de Arcachon, a 22 de julho, 93 bombeiros ficaram feridos, 240 casas foram destruídas e quase 220 mil pessoas foram retiradas por precaução em 23 municípios.
Uma vez que o incêndio ainda não está controlado em Gironda, o regresso da população retirada ainda não é possível e as atividades de acampamento de verão estão suspensas neste departamento, que é um importante destino turístico.
O presidente da Câmara anunciou também na segunda-feira a proibição de eventos desportivos e culturais, bem como de desportos aquáticos no Lago Cazaux-Sanguinet.
Na segunda-feira, a Comissão Europeia anunciou um reforço dos seus esforços no combate ao incêndio em Gironda, com a entrada em serviço de nove aviões e dois helicópteros a partir desta terça-feira.
Desde o início do verão, foram registrados 13.566 focos de incêndio em França, que queimaram mais de 116 mil hectares – um novo recorde desde 2022.
Macron diz que o país está “perante um incêndio sem precedentes” e fala mesmo na mais grave crise de incêndios florestais desde a Segunda Guerra Mundial.
c/agências
"Vários focos isolados foram combatidos durante a noite, mas estão controlados (...) graças ao trabalho dos bombeiros. A área ardida não se alterou", anunciou a mesma fonte.
No entanto, teme-se uma nova ignição com o regresso de uma onda de calor esta terça-feira.
A região está sob alerta amarelo e a Météo-France prevê uma subida das temperaturas para 33°C a 35°C no interior, acompanhada de ventos de sudeste e brisas marítimas de oeste ao longo da costa, o que poderá reacender o fogo.
Numa atualização da situação feita na noite de segunda-feira, o autarca de Bordéus realçou que o dia deveria ser também marcado por "uma descida da humidade", tornando a situação "muito imprevisível".
Gironda e o departamento vizinho de Landes, que também estarão sob alerta amarelo esta terça-feira, preparam-se para enfrentar outra onda de calor, segundo a Météo-France, com temperaturas a atingir os 40°C na quarta-feira e ventos um pouco menos intensos, mas mais secos.
"Precisamos de resistir"
"As próximas semanas serão difíceis e precisamos de resistir", declarou o presidente Emmanuel Macron na segunda-feira, na sala de crise do Centro de Operações de Incêndio e Resgate (CODIS), em Bordéus.
O presidente francês visitou Gironda na tarde de segunda-feira e apelou à "união" e à "luta para vencer a batalha" contra os incêndios. "Continuamos unidos e lutamos para vencer a batalha em todo o lado", disse. Desde o início do incêndio a norte da Bacia de Arcachon, a 22 de julho, 93 bombeiros ficaram feridos, 240 casas foram destruídas e quase 220 mil pessoas foram retiradas por precaução em 23 municípios.
Uma vez que o incêndio ainda não está controlado em Gironda, o regresso da população retirada ainda não é possível e as atividades de acampamento de verão estão suspensas neste departamento, que é um importante destino turístico.
O presidente da Câmara anunciou também na segunda-feira a proibição de eventos desportivos e culturais, bem como de desportos aquáticos no Lago Cazaux-Sanguinet.
Na segunda-feira, a Comissão Europeia anunciou um reforço dos seus esforços no combate ao incêndio em Gironda, com a entrada em serviço de nove aviões e dois helicópteros a partir desta terça-feira.
Desde o início do verão, foram registrados 13.566 focos de incêndio em França, que queimaram mais de 116 mil hectares – um novo recorde desde 2022.
Macron diz que o país está “perante um incêndio sem precedentes” e fala mesmo na mais grave crise de incêndios florestais desde a Segunda Guerra Mundial.
c/agências