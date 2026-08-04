Mundo
Guerra no Médio Oriente
Começa em Roma nova ronda de negociações entre Israel e o Líbano
É a sétima ronda de negociações diretas entre os dois países, com a mediação dos Estados Unidos. Vão durar três dias e envolvem delegações políticas e militares de Israel e do Líbano.
Os dois países estão a negociar a retirada gradual das tropas israelitas do sul do Líbano, a expansão das chamadas zonas-piloto - onde o exército libanês assume o controlo do território depois da retirada de Israel, os litígios na fronteira entre os dois países.
Estará ainda em cima da mesa a aplicação de um acordo que foi conseguido em junho e que prevê o reforço da presença do exército libanês no sul e o desarmamento de grupos armados como o Hezbollah.
Estará ainda em cima da mesa a aplicação de um acordo que foi conseguido em junho e que prevê o reforço da presença do exército libanês no sul e o desarmamento de grupos armados como o Hezbollah.