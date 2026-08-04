Começa em Roma nova ronda de negociações entre Israel e o Líbano

Os dois países estão a negociar a retirada gradual das tropas israelitas do sul do Líbano, a expansão das chamadas zonas-piloto - onde o exército libanês assume o controlo do território depois da retirada de Israel, os litígios na fronteira entre os dois países.



Estará ainda em cima da mesa a aplicação de um acordo que foi conseguido em junho e que prevê o reforço da presença do exército libanês no sul e o desarmamento de grupos armados como o Hezbollah.

