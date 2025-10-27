EM DIRETO
Começou o julgamento de dez franceses que acusaram Brigitte Macron de ser um homem

Dez franceses começaram a ser julgados por escreverem nas redes sociais que Brigitte Macron é um homem.

A primeira-dama francesa quer que sejam condenados por difamação e por assédio digital.

Nos Estados Unidos corre um processo idêntico contra uma apoiante de Donald Trump.

A mulher de Emmanuel Macron está disposta a provar cientificamente em tribunal que é uma mulher.

Reportagem dos correspondentes Rosário Salgueiro e Paulo Domingos Lourenço.
