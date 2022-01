Comediante norte-americano Bob Saget encontrado morto em quarto de hotel

A polícia foi chamada ao Ritz-Carlton em Orlando "a respeito de um homem inconsciente num quarto de hotel, tendo sido "identificado como Robert Saget e declarado morto no local", indicou o Gabinete do xerife de Orange County numa publicação na rede social Twitter.



"Não foram encontrados sinais de crime ou de uso de drogas", adiantou.



Bob Saget, de 65 anos, ascendeu à fama como Danny Tanner, um pai viúvo de três raparigas, na série "Que Família!" (Full House), no ar entre 1987 e 1995.



Horas antes da sua morte ser anunciada, o ator tinha publicado no Twitter uma nota sobre a diversão sentida num espetáculo que apresentou em Jacksonville.



"Adorei o espetáculo desta noite em @PV_ConcertHall em Jacksonville. Público entusiasmado. Mais uma vez, obrigado a @RealTimWilkins pela abertura. Não sabia que tinha feito um 'set' de duas horas esta noite. (...) Verifique BobSaget.com para as minhas datas em 2022", escreveu o humorista.



Saget foi casado com Kelly Rizzo e teve três filhas.



O canal Comedy Central reagiu no Twitter à morte de Saget: "Era um comediante que adorávamos e que forçava os limites. Sentiremos a sua falta".