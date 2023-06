Comercialização de carne produzida em laboratório recebe luz verde nos EUA

O Departamento norte-americano da Agricultura (USDA, na sigla em inglês) anunciou, na quarta-feira,, já adiantaram as sociedades.

Em novembro, as empresas tinham obtido autorização da agência para a segurança alimentar nos EUA (FDA, na sigla em Inglês), mas só agora foi aprovada a conformidade das designações.









“Esta aprovação mudará fundamentalmente a forma como a carne chega à nossa mesa”, disse Valeti num comunicado. “É um passo gigante em direção a um futuro mais sustentável – que preserva a escolha e a vida”.



"Finalmente chegou o dia! Fomos autorizados a vender o nosso frango cultivado a partir de células nos EUA", anunciou a empresa nas redes sociais.



"Este é um momento histórico que muda o mundo e traz a nossa visão de um futuro mais humano e sustentável um pouco mais perto da realidade. Na UPSIDE, produzimos carne diretamente de células animais reais, sem a necessidade de criar e abater milhões de animais".





Uma Valeti, fundador e presidente executivo da Upside Foods, saudou a decisão como "um passo de gigante para um futuro mais duradouro".





A Upside Foods já recebeu a primeira encomenda, que veio do restaurante da chef francesa Dominique Crenn, uma estrelada Michelin, em São Francisco.



Já Josh Tetrick, cofundador e presidente executivo da Eat Just, que controla a Good Meat, congratulou-se: “Somos a única empresa que vende carne cultivada em laboratório no mundo, desde o nosso lançamento em Singapura, em 2020, e agora estamos autorizados a fazê-lo na primeira potência mundial”.





"Esta manhã, a GOOD Meat recebeu a aprovação final do USDA e foi autorizada a vender nos EUA. Esta etapa final significa que tanto a FDA quanto o USDA declararam a GOOD Meat segura para comer e produzir nos Estados Unidos", anunciaram também no Facebook.







O primeiro fornecimento da Good Meat deve ser destinado ao chef José Andrés.





Ao contrário da carne produzida à base de plantas, a carne cultivada em laboratório contém proteína animal. Mas, ao contrário da carne tradicional, não envolve o abate de animais, o que leva os ativistas e os fundadores destas empresas a congratular-se por esta ser uma alternativa “ética” à carne.



Para a produção destes produtos alimentares recorre-se à colheita de células de um animal vivo ou de uma célula fertilizada e, posteriormente, estabelece-se um banco de células. Durante o processo, as células são cultivadas em tanques de aço e alimentadas com nutrientes semelhantes aos que os animais consumiriam.



No fim do processo, a carne é moldada como se fosse peito de frango, bifes ou nuggets, por exemplo.



Apesar da autorização das autoridades norte-americanas, a disponibilidade desta carne cultivada em laboratório para consumo não deve acontecer tão cedo, em grande parte devido ao alto custo de produção.



Apesar de ser a primeira vez que é aprovado nos EUA, já em 2020, Singapura concedeu à Just Eat autorização para produzir carne artificial.