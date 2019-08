Comerciante português morre em acidente rodoviário em Caracas

Lusa26 Ago, 2019, 07:15 | Mundo

Natural da Ribeira Brava, Madeira, Leonardo Filipe Abreu de Sousa viajava no sentido norte, de Maracay para Caracas, quando chocou contra os `rails` de um viaduto, caindo no Rio Valle, de acordo com fontes policiais.

Ao local acudiram funcionários da Polícia Nacional Bolivariana e paramédicos do Ministério do Poder Popular para o Transporte, que tentaram socorrer o comerciante, que morreu na sequência de ferimentos graves.

A viatura ficou presa entre as bases do viaduto.