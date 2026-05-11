Comércio de fertilizantes em abril foi o mais baixo desde 2019

De acordo com a informação apresentada hoje numa conferência pelo especialista da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) responsável pela implementação da ferramenta, Graham Pilgrim, o mês de abril registou o volume mais baixo de comércio de fertilizantes desde janeiro de 2019, início da série estatística utilizada.

Graham Pilgrim sublinhou que cerca de 30% dos fertilizantes consumidos a nível mundial passam pelo estreito de Ormuz, onde se localizam instalações portuárias especializadas em países como o Qatar, o Bahrein, a Arábia Saudita e o Irão, com um total de 18 cais identificados.

Os principais destinos destas matérias-primas são o Brasil, os Estados Unidos, a China e a Índia.

O bloqueio da passagem estratégica, no contexto da guerra desencadeada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão em 28 de fevereiro, tem também afetado o transporte de petróleo e de gás natural liquefeito (GNL), que representa cerca de um quinto do fluxo global que atravessa o estreito.

Segundo os dados da OCDE, existem atualmente 828 navios com carga proveniente de portos do Golfo Pérsico que ainda não chegaram ao destino, o equivalente a 1,8% da capacidade mundial de transporte marítimo.

Por tipo de embarcação, os mais afetados em termos relativos são os metaneiros (3,7%), seguidos dos petroleiros (2,6%) e dos navios de produtos químicos (2,9%).

A monitorização indicou que os navios com escala no Golfo Pérsico representam 1,3% do tráfego mundial em número de embarcações, mas 3,1% em volume de mercadorias transportadas.

No entanto, a dependência direta dos países da OCDE face a esta rota é relativamente reduzida, em média 1,5%, embora no caso do Japão atinja 4,5%.

Já economias mais próximas da região apresentam níveis significativamente superiores, como Madagáscar e o Paquistão (29%), Quénia (24%), Omã (22%) e Djibuti (20%).

A nova ferramenta da OCDE baseia-se no Sistema de Identificação Automática (AIS), desenvolvido pela Organização Marítima Internacional, combinando dados de localização de navios com informação sobre cargas e estatísticas comerciais, incluindo imagens de satélite.

O sistema integra dados de 23 grupos de matérias-primas e cobre 29.664 cais em 4.106 portos a nível mundial, permitindo estimar fluxos comerciais e até projetar cenários de recuperação após o fim de bloqueios logísticos.

Segundo a OCDE, alguns dos navios atualmente retidos poderão demorar cerca de seis semanas a chegar ao destino quando o estreito de Ormuz voltar a estar operacional.