Comissão Europeia apresenta "profundas condolências" às famílias das vítimas
"Em nome de toda a Comissão [Europeia] e da nossa principal porta-voz, Paula [Pinho, que é portuguesa], endereçamos as mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas do acidente trágico que ocorreu ontem [quarta-feira] em Lisboa e desejamos uma recuperação rápida a todos os feridos", disse a porta-voz Arianna Podestà, em conferência de imprensa em Bruxelas.
"Os nossos pensamentos estão todos com eles e com a população de Portugal", acrescentou a porta-voz do executivo comunitário.
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, pelas 18:04, causando pelo menos 17 mortos e 21 feridos.
Entre os 17 mortos, 15 foram confirmados no local do acidente e dois morreram nos hospitais para onde tinham sido transportados.
O Governo decretou um dia de luto nacional hoje, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa decidiu adotar três dias de luto municipal.
O elevador da Glória liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.